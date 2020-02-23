شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين وشريف منير من كواليس تصوير "ونحب تانى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المؤلف عمرو محمود ياسين، على مشاركة جمهوره بصور من كواليس تصوير مسلسل "ونحب تانى ليه" من بطولة ياسمين عبد العزيز، وكتب على الصور قائلاً: "كواليس مسلسل ونحب تاني ليه قريبًا في رمضان إن شاء الله"، وعلقت الفنانة نسرين أمين على الصورة قائلة: "سلملى على أستاذ شريف كتير" ليرد عليها عمرو قائلاً: "يوصل يا نيسو"، كما تمنت له شقيقته رانيا النجاح قائلة: "ربنا يكرمك يارب"، ليرد عليها: "حبيبتى يا رونا".





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رانيا ياسين



نسرين أمين

ويشارك المؤلف عمرو محمود ياسين فى دراما رمضان المقبل بمسلسل "ونحب تانى ليه"، بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، من إنتاج شركة سينرجى، وإخراج مصطفى فكرى، ويعد المسلسل التجربة الأولى لعمرو مع ياسمين، فى الدراما التليفزيونية، خاصة بعدما استطاع فرض اسمه كواحد من المؤلفين الموهوبين بالسنوات الماضية.

وقدم عمرو محمود ياسين مسلسل "نصيبى وقسمتك" باجزائه الثلاثة، التى تناول فيهم العديد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة، والتى لاقت نجاحاً كبيراً مع الجمهور الذى تفاعل مع حلقات الثلاثة أجزاء من العمل رغم أن جزء له طبيعة خاصة فى موضوعاته، إلا أنه يناقشها بطريقة بسيطة ويختار القصص التى تكون محل اهتمام المشاهد.

ويستمر عمرو محمود ياسين فى نفس الطريق، خلال مسلسل "ونحب تانى ليه" مع ياسمين عبد العزيز، حيث اختارت "ياسين" لرغبتها فى تقديم عمل اجتماعى رومانسى، وهو بالفعل ما يتحقق فى "ونحب تانى ليه" الذى يناقش الكثير من قضايا المرأة ، لعل أبرزها قضية انفصال الأزواج، بالإضافة إلى تطرق السيناريو إلى قصص الحب التى يقابلها المرء فى حياته سواء سيدة أو رجل، وكيف يتعامل معها البشر، خاصة مع تواجد الأزمات الفكرية والتربوية وخلافه .

مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.