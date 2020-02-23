شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمرو دياب يتألق في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحضور لفيف كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة تألق الفنان عمرو دياب في الحفل الغنائى الذي اقامته شركة البروج مصر حيث مزج بين اغانيه القديمة وعدد من الاغانى الجديدة.

وحرص عدد من نجوم الكرة علي الحضور من بينهم هانى رمزى والكابتن وليد صلاح وكريم شحاتة وعدد من نجوم الفن الشبان وحضور كبير من وسائل الاعلام ،غنى عمر " الليلة" وبعدها " لو اتساب" ثم " اجمل عيون" و " يوم التلات" وشهد الحفل تفاعل كبير بين عمرو ومحبيه الذين رددوا مه اغنياته القديمة.

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كانت شركة البروج مصر قد اقامت هذا الحفل بمناسبة نجاح مشروعها الجديد بالعاصمة الادارية الجديدة حيث اكد المسئولون عن الشركة ان الفترة القادمة ستشهد مشاركة اكبر في مشروعات عقارية واعدة .

وأشار المهندس حازم الشريف رئيس مجلس الادارة الى ان الاحتفالية جاءت بعد نجاح مشروع البروج مصر الجديدة