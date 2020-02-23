محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بالسلام الجمهوري.
شهد المؤتمر الذي أقيم في فندق ماريوت بمنطقة الزمالك، حضور سهير ترك زوجة "الملك" الفنان الراحل فريد شوقي، وابنتهما عبير، إذ تحمل الدورة اسمه وتحتفي بمرور 100 سنة على ميلاده.
وتواجد رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، والمخرج أحمد رشوان، الفنانة سلوى محمد علي، والفنان أحمد كمال، والفنان عمرو القاضي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بدء مؤتمر الإعلان عن تفاصيل تاسع دورات الأقصر للسينما الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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