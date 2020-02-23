الشاعر تامر حسين يرد على اتهامات محمد رمضان: "ياريت ننجح بشرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علق الشاعر تامر حسين، اليوم، على حديث الفنان محمد رمضان عن أزمته الأخيرة مع الطيار الموقوف في لقائه بالتلفزيون المصري أمس، والذي اتهم فيها محامي "مطرب كبير" بالوقوف ورائها وافتعالها.

وكان رمضان قال في لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة": "الوسيط اللي بيني وبين الطيار، قال له نقعد ونحل الموضوع، فرد عليه الطيار اتكلم مع المحامي بتاعي، واكتشفت إن المحامي ده هو نفسه محامي مطرب كبير جدًا، وقلت أكيد صدفة".

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وتابع حديثه: "بعدين لقيت الإنذار اللي مبعوت لنقابة الممثلين والموسيقيين من محامي آخر، وهو أيضًا محامي لنفس المطرب، ويُطالب بإيقافي عن التمثيل والغناء، وواحد منهم الأستاذ أشرف عبدالعزيز اللي طالب بإيقاف الحلقة النهاردة، وكان خصم ضدي من كام سنة في قضية مع إم بي سي، وكان واخد حكم غيابي للتشهير بي والحمد لله عملت استئناف والقضاء انصفني".. وعندما سأله الإبراشي "قصدك عمرو دياب"، رد رمضان "بدون ذكر أسماء".

ومن جانبه، كتب تامر، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "الحقيقة مش عارف إحنا بقينا نستحل نتهم الناس بالباطل إزاي، وهل يُعقل راجل مُتربع على قمة الغناء ٣٠ سنة، ومطرب وبيغنى ويسلطن ومواكب ومتطور وشايل صناعة بحالها على كتافه ومشرف مصر بقاله سنين بسيرته وأعماله ونجاحاته، هيفكر يمنع ممثل أو مؤدي من الغُنى أو هيحاربك مثلاً".

وأضاف الشاعر، "وآدى رد محامي المطرب عمرو دياب على الاتهام الباطل، ياريت يا أستاذ يللى بتتهم الناس بالباطل نحافظ على رموزنا الحقيقين والمؤثرين بالإيجاب ونجومنا الكبار اللى فاضلين لنا عشان لما تبقى حضرتك ناجح ٣٠ سنة على التوالي نتشرف بيك، وبإنجازاتك وبسيرتك ونقف ضد اللي يمسك بكلمة، الكبير له مقامه واحترامه وتقديره، وياريت ننجح بشرف".