بجلسة تصوير جديدة.. نسرين طافش تحتفل بـ 7 ملايين متابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

احتفلت الفنانة السورية نسرين طافش بوصول عدد متابعيها بموقع "إنستجرام" إلى 7 ملايين متابع. ونشرت نسرين جلسة تصوير جديدة، ظهرت فيها بفستان طويل، وإلى جانبها "7m" في إشارة لوصول عدد متابعيها لسبعة مليون متابع. ووجهت نسرين الشكر لمتابعيها على اهتمامهم بما تنشره، واعدة إياهم بالمزيد من الأعمال الجيدة.

وتشارك نسرين الفنان أحمد صلاح حسني، في بطولة مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة.

والمسلسل بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي.

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