مذيعة تثير الجدل بشأن خطوبة منة عرفة وعلي غزلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية ياسمين سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، صورة لها رفقة الفنانة الشابة منة عرفة، و"اليوتيوبر" علي غزلان.

وكتبت ياسمين سعيد في تعليقها على الصورة: "ما حد يسمعنا زغروطة يا جماعة، بقصد يعني علشان خرجنا واتبسطنا".

وأثار ما كتبته ياسمين الجدل الذي ظهر في تعليقات متابعيها عبر إنستجرام، حيث علق البعض مؤكدا خطبة "عرفة" و"غزلان"، كما كتبت إحداهن: "كلنا عارفين إنهم مرتبطين مش عارفة هما مش راضيين يعترفوا بكده ليه".

يُذكر أن منة عرفة تظهر في الآونة الأخيرة بكثرة مع اليوتيوبر علي غزلان، حيث ظهرت مؤخرا في الاستديو معه رفقة الفنان حمادة هلال، وظهرت معه في حفل توقيع كتابه "مدمن نجاح" بمعرض الكتاب في يناير الماضي.