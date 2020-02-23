عمرو ياسين ينشر صورًا من كواليس "ونحب تاني ليه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر المخرج عمرو محمود ياسين مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسله الجديد "ونحب تاني ليه". وعلق: "كواليس مسلسل ونحب تاني ليه، قريبا في رمضان إن شاء الله"، بينما علقت شقيقته الفنانة رانيا محمود ياسين: "ربنا يكرمكم يا رب". مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد.

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