فيديو| غادة عبدالرازق تغني "صابر على حالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهرت غادة في الفيديو وهي تغني أغنية "صابر على حالي"، للفنان محمد حماقي، داخل سيارتها، وعلقت: "في طريقي للتصوير، صباح الفل".

وتواصل غادة عبدالرازق تصوير مشاهدها في فيلم "حفلة 9"، ويشاركها العمل كل من الفنان طارق لطفي، كمال أبو رية، و تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن، ومن المقرر عرضه خلال الصيف المقبل.

كما تشارك غادة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "سلطانة المعز" تأليف إياد إبراهيم، إخراج محمد بكير، ومحمود عبدالمغني، وحسن حسني، ودينا، ومحمد حاتم.