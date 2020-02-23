بطرس دانيال يكشف موقف مجدي يعقوب من تكريمه بالمركز الكاثوليكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رفض الدكتور مجدي يعقوب تكريم المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة بطرس دانيال، مشيرًا أنه شرف عظيم له، ولكنه يفضل معالجة المرضى.

ونشر بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، صورة مجمعة في إطار واحد بصحبة الدكتور مجدي يعقوب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلق: "إنه رمز العطاء والحُب والتفاني والتواضع والوطني المخلص الذي يحب وطنه وناسه وجميع الشعوب، داوى القلوب غمرها بالسعادة والفرح، لم يبخل بوقته ولا معلوماته ولا صحته، طلبنا أن نكرمه، فقال لي: "إنه شرفُ عظيم ولكن إذا جاءتني حالة مريض، لن أتردد للذهاب لها "تاركاً التكريم"، كم هو جميل لا ينظر إلى جنس أو دين أو معتقد أو لون أو غني أو فقير، ولكنه يرى إنساناً فقط بحاجة للشفاء، منحه الله لنا وللبشرية جمعاء، أطلب من الله أن يطيل عمره ويعطينا أشخاصا مثله".

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كان الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، أعلن جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه مصري، خلال حفل تكريم "صناع الأمل" الذي أقيم في دبي، لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.

وقال محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، الخميس الماضي: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".