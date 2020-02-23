تراند اليوم : فنان شهير عن وفاة عمرو فهمي: أنا مش مصدق

عبر الفنان المصري أحمد فهمى، عن حزنه الشديد لرحيل صديقه عمرو فهمى سكرتير عام الاتحاد الأفريقى لكرة القدم السابق، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونشر أحمد فهمى آخر صورة جمعته مع عمرو فهمى عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلًا: "الله يرحم صاحبى واخويا عمرو فهمى.. عشرة العمر.. أنا مش مصدق".

وتوفي عمرو فهمي صاحب الـ37 عاما، عصر اليوم الأحد في القاهرة، بعد صراع قصير مع المرض.

وتقدم الكاف في بيان رسمي، بأصدق التعازي لعائلته وخاصة والديه وزوجته وابنته.

وتم تعيين عمرو فهمي في منصب السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خلال الفترة بين 2017 قبل إقالته في 2019.