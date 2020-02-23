جيسيكا مولروني صديقة ميغان.. تطلق جمعيات خيرية باسم الأمير هاري وزوجته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 07:40 مساءً - بعد إجبار ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل على عدم استخدام لقبهما الملكي في علامتهما التجارية الخاصة، وإعلان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل ببيان رسمي يوم الجمعة، تخليهما عن استخدام لقب "ساسكس رويال" الملكي في علامتهما التجارية وأعمالهما الخاصة رغم انتقادهما للملكة في إنها لاتملك هي أو رئاسة الوزراء كلمة "ملكي" ،وقبل استقلالهما الكامل عن العائلة المالكة بشهر الذي سيتم في 31 آذار المقبل، أعلنت خبيرة الموضة والأزياء جيسيكا مولروني، صديقة دوقة ساسكس ميغان ماركل المقربة، والتي حمل أطفالها الورود بحفل زفاف صديقتها ميغان ماركل والأمير هاري عام 2018، وضعها خطة مميزة لإطلاق سلسلة جمعيات خيرية دولية جديدة باسم الأمير هاري وصديقتها المقربة دوقة ساسكس ميغان ماركل، وبدأتها يوم الأربعاء الماضي بإنشاء موقع رسمي لمؤسسة" ساسكس الخيرية للنساء المستضعفات"، وفقاً لما نقلته وسائل اعلام بريطانية عديدة.





وتمتلك جيسيكا مولروني صوراً خاصة من حفل زفاف صديقتها ميغان ماركل والأمير هاري الذي تم في عام 2018 ، وتضعها بأماكن مخصصة لها بغرفة المعيشة بمنزلها الخاص، إحداها مع دوقة كامبريديج كيت ميدلتون والأميرة تشارلوت، وأخرى لإبنها الوسيم الصغير برايان "8 سنوات" الذي اختارته ميغان ماركل بنفسها ليمسك ذيل فستان زفافها على الأمير هاري في مايو 2018 الماضي.