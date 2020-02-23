"فيروس كورونا" يسيطر على أمنيات إمبراطور اليابان ناروهيتو في عيد ميلاده الـ 60

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 07:40 مساءً - "فيروس كورونا" كابوس يرعب العالم كله،ويخشى من تحوله إلى وباء عالمي بعد عجز الصين إلى اليوم عن احتواءه في أراضيها،وبعد ظهور إصابات به في حوالي 28 دولة في العالم حتى في دول الشرق الأوسط.



وبحسب ما نقلت وكالة "الأنباء الألمانية"،أعرب الإمبراطور الياباني ناروهيتو عن تعاطفه مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، متمنيا في عيد ميلاده الـ60 بأن ينتهي انتشار العدوى سريعا.



واحتفل الإمبراطور الياباني، الأحد، بعيد ميلاده الأول منذ اعتلائه عرش الأقحوان العام الماضي .



وكانت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري الياباني قررت الأسبوع الماضي إلغاء حفل عيد ميلاد ناروهيتو ،بسبب مخاوف من فيروس كورونا.



وكان من المقرر في الأصل أن يستقبل الإمبراطور والإمبراطورة ماساكو وباقي أفراد الأسرة الإمبراطورية المهنئين بعيد الميلاد الأحد .







وقال الإمبراطور في تصريحات بمناسبة عيد ميلاده "آمل أن ينتهي انتشار العدوى في أقرب وقت ممكن ".



وأعرب عن تعاطفه مع الأشخاص المصابين وأسرهم، والأشخاص الذين يعملون على علاج واحتواء العدوى .



واعتلى ناروهيتو العرش في الأول من مايو/أيار الماضي، أي بعد يوم من تنحي والده أكيهيتو في أول تنازل عن عرش البلاد منذ 202 عام.







وأكدت اليابان، السبت، زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد إلى 750 حالة، بينها أكثر من 630 إصابة على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" .



وقال مسؤولون محليون إنه جرى تأكيد 8 حالات إصابة جديدة بالفيروس في جزيرة "هوكايدو" بجنوب اليابان، ما رفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 755 حالة، توفي منها 3 أشخاص .