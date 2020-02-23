صور.. عمرو دياب يتألق بحفل خاص بالقاهرة

نشر النجم الكبير عمرو دياب صور حفله الغنائي الخاص، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وتألق عمرو دياب في حفلاً غنائيًا ضخمًا، والذي اقيم بأحد فنادق القاهرة الكبري، كما قدم عمرو من خلاله باقة لامعة من أغانيه الجديدة، والتراثية، والتي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير. غنائيًا ضخمًا، والذي اقيم بأحد فنادق القاهرة الكبري، كما قدم عمرو من خلاله باقة لامعة من أغانيه الجديدة، والتراثية، والتي تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير. Advertisements يذكر أن النجم الكبير عمرو دياب، طرح مؤخرًا ألبوم سهران، والذي ضم 16 أغنية من بينهم: مهرجان، جامدة بس، مكانك في قلبي، بالضحكة دي، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.

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