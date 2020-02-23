وائل الإبراشي يتسبب في أزمة بين محمد رمضان وعمرو دياب

أثارت حلقة أمس من برنامج التاسعة، والمذاع عبر شاشة القناة الأولى ، جدلًا واسعًا، وذلك عندما تحدث النجم محمد رمضان عن أزماته الفنية، والتي وصفها، بأنها، حملات مشوهة لأعماله الفنية.

وعندما سأله الإعلامي وائل الإبراشي، عن سبب ذلك، أجاب رمضان، قائلًا: هناك أحد الفنانين الكبار لا يريد لي الخير، ولا يريد مني أن اكون على الساحة، حتي لا يتأثر في السوق.

وصرح الإبراشي بأن ذلك الفنان، هو النجم الكبير عمرو دياب، ولكن نفى رمضان ذلك، وظل يضحك، ماتسببت في جدل واسع، بين جمهور ومحبين، النجم الكبير عمرو دياب، الذي اعتبروا رد محمد رمضان سخرية من الهضبة.

وعلق المحامي أشرف عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: ردًا علي المدعو محمد رمضان وما يدعيه أنني محامى المطرب الكبير جداً ومشهور فلان الفلانى، ليرد الاستاذ وائل الإبراشي: "أستاذ أشرف عبد العزيز، ليرد رمضان كان خصمى منذ عام وحصل على حكم غيابى والقضاء أنصفنى.

وأود تصحيح ذلك بأنني محامي للنجوم ومنتجين ورياضيين كثيرين علي سبيل المثال لا الحصر منهم الفنان هاني رمزي الفنان أحمد عز والفنان عمرو سعد

والمطرب أحمد سعد والفنانة نيرمين الفقي والفنانة داليا البحيري والفنانة نور والفنان إيهاب توفيق وشركات إنتاج عديدة منها شركة فيردي والأستاذ محمد عبدالمتعال وشركة anb الاستاذ أحمد نور والاستاذ ممدوح شاهين والأستاذ ساره الطباخ وفي المجال الرياضي الكابتن حسام حسن والكابتن عصام الحضري والكابتن هشام حنفي والكابتن شادي محمد والكابتن حسن شحاته والكابتن ابراهيم حسن والكابتن وليد سليمان والكابتن عبدالله السعيد والكابتن محمود متولي وغيرهم كثيراً أما بخصوص رفع دعوي عليه والقضاء أنصفه فأن محكمة جنح مستأنف الدقي قد أصدرت حكماً حضورياً نهائياً بتغريمه ١٠٠٠٠ جنيه والتعويض المدني المؤقت ١٠٠٠١ جنيه بتاريخ ٢٦/٦/٢٠١٩ .

وتعقيبًا عليه، نشر الشاعر تامر حسين، منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: الحقيقة مش عارف احنا بقينا نستحل نتهم الناس بالباطل ازاى ؟ وهل يُعقل راجل مُتربع على قمة الغناء ٣٠ سنة ومطرب وبيغنى ويسلطن ومواكب ومتطور وشايل صناعة بحالها على كتافه ومشرف مصر

بقاله سنين بسيرته وأعماله ونجاحاته وقدوة بجد للشباب ومختلف الأجيال والأعمار ومطرب كبير.

مش بيقول (راب) ولا دخيل على الشُغلانة حايفكر يمنع ممثل أو مؤدى من الغُنا أو حايحاربك مثلاً ... ياجماعة اتقوا الله واعقلوا اللى بيتقال الناس مش حاتتعاطف مع الهزى ده الناس بتشمئز من الكلام اللى مفيهوش ريحة المنطق ... وربنا يهدى ...

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وادى رد محامى المطرب عمرو دياب على الإتهام الباطل .

ياريت يا أستاذ يللى بتتهم الناس بالباطل نحافظ على رموزنا الحقيقين والمؤثرين بالإيجاب ونجومنا الكبار اللى فاضلين لنا عشان لما تبقى حضرتك ناجح ٣٠ سنة على التوالى نتشرف بيك وب انجازاتك وبسيرتك ونقف ضد اللى يمسك بكلمه.

وعلق الملحن عمرو مصطفى على الشاعر تامر حسين، قائلًا: اعتقد أن رد تامر بسيط بالنسبه لو انا رديت تقول نمبر وان علي الممثلين الساكتين عن التجاوزات بتعتك ماشي ملناش دعوه لكن عند الغناء والموسيقي بلاش علشان هتزعل الموسيقي والغناء وعمرو دياب تحديدًا "خط احمر" و هو انت بتمتهن مهنه او ليك فيها عشان اي حد في المهنة يغير منك ويحاربك يابني انت ماتعرفش السلم الموسيقي من سلم بيتك.

ثم داعب تامر حسين، عمرو مصطفى، قائلًا: عمرو مصطفى لو انفعل مش حانخلص.

يذكر أن النجم محمد رمضان يستعد لطرح ألبوم غنائي قريبًا، بجميع الأسواق، والمتاجر الإلكترونية.