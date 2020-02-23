عبد الرحمن التهامي يكشف الفرق بين سينما الحاضر والماضي

صرح السيناريست عبد الرحمن التهامى، إن السينما المصرية تواجه عدة مشكلات فى الفترة الأخيرة، وتتمثل في المرواغة للوصول إلى القضية الأساسية للعمل الدرامي أو السينمائي.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه يجب تطبيق أسلوب الفيلم الأمريكي من حيث مناقشة الموضوع المطروح.

Advertisements

وأضاف التهامى، قائلًا: لابد من وجود قضية تعرض في بداية المسلسل أو الفيلم، ومن

ثم تبدأ كتابة محور السيناريو، وهذا هو أسلوب الفيلم الأمريكي، مشددًا على أهمية أول حلقة في الدراما لأنها هي من تجذب المشاهد، وليس كما يحدث حاليًا، من حيث عرض القضية المحورية بعد عدة حلقات، ذلك الأمر الذي يجعل المشاهد يواجه نوع من صعوبة تتابع الأحداث.

وتابع أن هذا الجزء هو مهم للكتابة خاصة أن الفترة الحالية مختلفة وأسرع من الفترات السابقة، مشيرًا إلى أن السيناريست لابد أن يكون مطلعًا على الإخراج والمونتاج.



وانهى السيناريست عبد الرحمن التهامي، كلامه قائلًا: العمل مع مخرج واحد في أكثر من عمل فني له عدة فوائد من بينها معرفة إمكانياته وأسلوبه في المقام الأول، ومن ثم إزالة الحرج بينهما، مما يساهم فى نجاح العمل.