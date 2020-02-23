فيديو.. سمير صبري: سعيد بدعوتي لحضور معرض مسقط للكتاب

أكد الفنان القدير سمير صبري أنه سعيد جدًا بالدعوة التي تلقاها من وزارة الإعلام في عمان؛ لزيارة المعرض الدولي للكتاب في مسقط بسلطنة عمان.
قال صبري، الأحد: "فرصة كبيرة إنى أزور البلد الذي عشقته عندما كانلي شرف إني أكون الإعلامي الوحيد الذي أجرى حديث مع السلطان الراحل قابوس الذي أحب بلده والعالم العربي".
أوضح صبري أن السلطان قابوس كان له مواقف عديدةفي مساندة مصر في حرب أكتوبر، قائلًا: "رحم الله الراحل الكريم وفرصة إني أزور بلده التي كان يحلم بها، فقد قال لي كيف يتمنى أن يرى عمان".
أشار إلى أنه سيحكي تفاصيل وكواليس حواره مع السلطان قابوس في لقاء ضمن أحداث ثقافية في معرض مسقط للكتاب الدولي.
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