خاص الفن- هذه حقيقة حمل شيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - بعد ظهورها في حفلها في الكويت، عاد الحديث مجدداً عن حمل الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، والتي أطلت وهي ترتدي فستاناً من اللون الزيتي أظهر إنتفاخ بطنها.

مصدر مقرب من شيرين قال لموقع "الفن" إنها ليست حامل، وقررت تجاهل هذه الأخبار التي تطاردها منذ زواجها من الفنان المصري حسام حبيب، وهي ستعلن الخبر في حال حملها ولن تخفيه عن الجمهور، فهذا الأمر لا يمكن إخفاؤه.

لإشارة إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب ستغني تتر مسلسل "عشرين عشرين" من بطولة الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم والممثل السوري قصي خولي.

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