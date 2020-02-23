لطيفة :"هذا أمر عادي ويحصل في المجتمع"

ميرنا وليد - بيروت - قالت الفنانة التونسية ​لطيفة​ :"كليب «في الأحلام» جاء معبّراً تماماً عن الأغنية، والناس استغربوا كيف نحكي والإخراج، لأن هناك مَن يهربون من الواقع. عندما قدّمتُ كليب «حبك هادي» العام 1995 تم منْع عرضه لمدة عام ونصف العام، لانني أقول في الأغنية «عايزة أكتر من كده قلب عايزة أكثر من كده قرب... عايزة حب يهزّ فؤادي أنا مليت الحب العادي»، ولكن بعد عرْضها كسرت الدنيا ولغاية يومنا هذا. وعندما قدّمت «بنص الجوّ» مع زياد الرحباني، شكلت الأغنية صدمةً لأنها تتضمن عبارات مثل «طفي الضو»، وأيضاً تَكرّر الأمر مع «بحب بغرامك» التي استخدمتُ فيها عبارة «يا ابيض يا اسود». فهذه المصطلحات لم تكن تُستخدم في الأغنيات".

وأضافت :"أغنية «في الأحلام» هي لطيفة، وتعكس أفكاري في اختيار الأغنيات، ولا مشكلة عندي في غناء المواضيع الجريئة وأنا لا أختبئ أو أخاف من مواضيع تعكس واقعاً نعيشه فعلاً. ولا يوجد رجل لا يقوم بـ«شات» مع فتاة وهو موجود في الحمام، أو في أي مكان عام أو غير عام. هذا أمر عادي ويحصل في المجتمع".

كلام الفنانة لطيفة جاء في مقابلتها في جريدة "الراي" الكويتية مع الزميلة هيام بنوت.