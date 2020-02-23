إليسا تنتهي من تسجيل أغنية جديدة من ألحان محمد رحيم

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ انتهاءها من تسجيل أغنية جديدة ستضمها لألبومها بعنوان، ​بنحب الحياة​، وذلك عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعادت نشر تغريدة للملحن المصري ​محمد رحيم​ يعبر فيها عن سعادته بالعمل على الأغنية.

وكتب :"انتهينا من تسجيل أغنيه بنحب الحياه إللي بجد انا مش مصدق وفخور ان الأسماء دي اجتمعت لأول مره في عمل فني الكلمات لصانع النجوم الفنان ​نصر محروس​ والتوزيع للعبقري أمير محروس وطبعا الحاني محمد رحيم وكل ده بيحصل في البوم استثنائي جدا للتاريخ وصاحبته نجمه العالم إليسا".

وكانت إليسا أنهت أيضاً تسجيل أغنية، عظيمة فنشرت صوراً لها مع محمد رحيم ومن داخل الستوديو مع فريق العمل وهي من كلمات نادر عبد الله وتوزيع ​أحمد إبراهيم​ وألحان محمد رحيم.



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