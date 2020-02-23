تراند اليوم : في عيد ميلادها .. تعرف علي العمر الحقيقي لحلا شيحة

يصادف اليوم الـ23 من شهر فبراير الجاي، عيد ميلاد الفنانة حلا شيحة التي عادت لجمهورها من جديد بعد فترة اعتزال الفن استمرت أكثر من 10 سنوات، لتعود للأضواء من جديد محتفظة بنفس ملامحها وشخصيتها التي تتسم بالب

يصادف اليوم الـ23 من شهر فبراير الجاي، عيد ميلاد الفنانة حلا شيحة التي عادت لجمهورها من جديد بعد فترة اعتزال الفن استمرت أكثر من 10 سنوات، لتعود للأضواء من جديد محتفظة بنفس ملامحها وشخصيتها التي تتسم بالبساطة.

ولدت حلا شيحة لأب مصري يعمل فنانا تشكيليا وأم لبنانية، فهي من مواليد 23 فبراير 1979.

تزوجت حلا شيحة من الفنان هاني عادل ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق، بعد ذلك، أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهما بعدة سنوات.

في أغسطس 2018 قررت حلا شيحة خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا وأكدت مشاركتها بأعمال قريبة وكانت أول مشاركة لها في الأعمال الفنية بعد خلعها الحجاب مسلسل زلزال بمشاركة محمد رمضان وماجد المصري.

ثم كشفت حلا شيحة أنها انفصلت عن زوجها بعد إنجاب منه 4 أبناء دون الحديث عن السبب الحقيقي وراء طلاقهما.

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ساطة.

ولدت حلا شيحة لأب مصري يعمل فنانا تشكيليا وأم لبنانية، فهي من مواليد 23 فبراير 1979.

تزوجت حلا شيحة من الفنان هاني عادل ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق، بعد ذلك، أعلنت اعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهما بعدة سنوات.

في أغسطس 2018 قررت حلا شيحة خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا وأكدت مشاركتها بأعمال قريبة وكانت أول مشاركة لها في الأعمال الفنية بعد خلعها الحجاب مسلسل زلزال بمشاركة محمد رمضان وماجد المصري.

ثم كشفت حلا شيحة أنها انفصلت عن زوجها بعد إنجاب منه 4 أبناء دون الحديث عن السبب الحقيقي وراء طلاقهما.