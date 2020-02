تراند اليوم : موزع فيلم كوريا الجنوبية “Parasite”.. ردًا على هجوم ترامب: “إنه لا يعرف القراءة”

رد نيون، الموزع الأمريكي لفيلم كوريا الجنوبية Parasite، على سخرية دونالد ترامب من الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم مؤخراً.

فبينما كان يشكو من جوائز الأوسكار يوم الخميس 20 فبراير، سأل ترامب الحشد، “والفائز هو فيلم من كوريا الجنوبية. ماذا بحق الجحيم ذلك؟

وأضاف ترامب قبل أن يعترف بأنه لم يشاهد الفيلم أبدًا “لقد واجهنا مشاكل كافية مع كوريا الجنوبية فيما يتعلق بالتجارة”.

علاوة على ذلك، يقدمون لهم أفضل فيلم في السنة. هل كان جيد لا اعرف. “هل يمكن أن نحصل، على فيلم مثل Gone With the Wind ، من فضلك؟” وتابع ” أو فيلم Sunset Boulevard وغيرها من الأفلام الأمريكية الرائعة“

ثم سأل ترامب عن سبب فوز فيلم بونغ عندما تكون هناك جائزة الأوسكار لأفضل فيلم روائي دولي – وهو ما فاز به الطفيلي أيضًا في حفل هذا العام – قبل السؤال عما إذا كانت هناك سابقة لفوز فيلم بلغة غير الإنجليزية بذات الجائزة.

ورد الموزع المستقل نيون بالإشارة إلى أن تعليقات ترامب تنبع من عدم قدرته على قراءة ترجمات الفيلم، وأن فيلم حقق أكثر من 200 مليون دولار (154 مليون جنيه إسترليني) في جميع أنحاء العالم.

طوال موسم الجوائز هذا العام، حث المخرج بونغ جون هو الأميركيين على أن يكونوا أكثر انفتاحًا لمشاهدة الأفلام الأجنبية.