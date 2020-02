تراند اليوم : “ساندرا أوه”: بطلة مسلسل جديد على نتفليكس.. مع صناع لعبة العروش

تتجه نجمة مسلسل Killing Eve ساندرا أوه إلى Netflix في أول مشروع تلفزيوني لها مع المنصة بالاشتراك من مبدعي مسلسل Game of Thrones.

حيث ستلعب دور البطولة في مسلسل درامي من ست حلقات يسمى The Chair at the streamer. شارك في المشروع أماندا بيت (Togetherness، Brockmire)، التي ستعمل كمنسقة للعرض ومنتج تنفيذي مع مبتكري Game of Thrones دان بينون ودي بي فايس، جنبا إلى جنب مع المخضرم من GoT بيرني كولفيلد وأوه.

وقع Benioff و Weiss صفقة شاملة بقيمة 200 مليون دولار مع Netflix في الصيف الماضي، تاركين العمل لفترة طويلة مع HBO. والمسلسل هو المشروع الأول الذي ينتجه بموجب هذه الصفقة. تقول المصادر إن المشروع كان في الأصل مرتبطًا منذ سنوات بـ HBO، عندما كان Benioff و Weiss لا يزالان ضمن صفقة شاملة مع الشبكة الشهيرة.

سيقوم جاي دوبلاس بدور البطولة في المسلسل الذي تمتد مدة حلقاته إلى نصف ساعة، والتي تتركز على كرسي قسم اللغة الإنجليزية في إحدى الجامعات الكبرى. لا تزال أوه مرتبطة بمسلسل Killing Eve، الذي تم تجديده للموسم الرابع.

ينضم مسلسل The Chair إلى قائمة مسلسلات Netflix المقبلة التي تتضمن دراما قوية، ومنها Painkiller، والمسلسل من بطولة توم هيدلستون White Stork، ومسلسل Pieces of Her من بطولة توني كوليت، ومسلسل المانجا ون بيس، ومسلسل درامي On the Verge.