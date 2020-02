تراند اليوم : لعشاق “جيمس بوند”: هيقدم أيه في “No Time to Die”

شكل خبر عودة النجم البريطاني العالمي دانيال كريج لسلسلة أفلام James Bond وتقديم جزء جديد خبرا سعيدا للجمهور بمختلف جنسياته، وذلك لبراعته في تقديم دور الجاسوس الأشهر في السينما العالمية بداية من عام 2006 وحتى هذا العام 2020، قدم خلالها 4 أجزاء كاملة، خاصة وأن الفيلم القادم سيكون بمشاركة النجم العالمي صاحب الأصول المصرية رامي مالك ويأتي بعنوان No Time to Die.

ويعتبر فيلم No Time to Die الذي يصدر في مطلع شهر إبريل من هذا العام هو الجزء الخامس للسلسلة التي قدمها النجم الشهير، ويحمل الفيلم رقم 25 في قائمة الأفلام التي قدمت شخصية الجاسوس البريطاني وكان بدايتها في فيلم Dr. No عام 1962 من بطولة النجم شون كونري.

نجاح دانيال كريج في شخصية جيمس بوند

ويعتبر دانيال كريج واحد من أهم الممثلين الذين قدموا هذه الشخصية في رأي النقاد والجمهور على حد سواء، فقد حصد أول أفلامه لهذه الشخصية على نجاح كبير وقد جاء بعنوان Casino Royale عام 2006، وحصد الفيلم مبيعات تقدر بأكثر من 616 مليون دولار أمريكي، ونال تقييم 8 من 10 على موقع IMDB الخاص بتقييم الأعمال الفنية، وقد شاركته البطولة النجمة إيفا جرين والنجم الدانماركي مادس ميكلسن.

وقد ساهم نجاح هذا الجزء في تثبيت أقدام دانيال كريغ في دور الجاسوس الشهير وكتابة سلسلة كاملة خاصة به لهذا الدور مبنية على أحداث الجزء الأول ومكملة له، وهو ما تم بالفعل في الجزء الثاني الذي جاء في عام 2008 تحت عنوان Quantum of Solace وقد حقق نجاحًا كبيرًا على الرغم من الانتقادات التي طالته وقتها.

واستكمل جيمس بوند في الجزء الثاني رحلة بحثه عن العقل المدبر لعصابة دولية تقوم بالمتاجرة في العديد من الممنوعات والسيطرة على البورصة والاقتصاد في العديد من الدول النامية في محاولة للنمو والتوسع والتغلغل داخل أجهزة المخابرات نفسها من أجل الوصول إلى أهدافها الخبيثة.

ثم جاء الجزء الثالث من السلسلة في عام 2012 بعنوان Skyfall وهو يعتبر المتمم لثلاثية الفيلم التي يقدمها دانيال كريج وقد اعتبره النقاد واحد من أهم أفلام الجاسوسية التي تم تقديمها للسينما على الإطلاق، وقد شاركه في البطولة النجم الإسباني الكبير خافيير باردم الذي جسد واحد من أجمل أدواره.

واستكمل هذا الجزء أحداث الجزأين السابقين عليه وفيه بدأ جيمس بوند يتقدم في العمر ويصاب باليأس بسبب عدم قدرته على الوصول إلى زعيم العصابة الدولية التي يطاردها، وينجو من موت محقق ويعتزل الجاسوسية قبل أن يعود مرة أخرى للبحث عن زعيم العصابة ويصل إليه وتبدأ المواجهة الشرسة بينهم في واحدة من أجمل المطاردات في تاريخ السينما الحديثة.

ومثل هذا الجزء نهاية القصة التي امتدت خلال 3 أفلام ولمدة 6 سنوات كاملة، وقد أصبحت واحدة من أجمل الثلاثيات السينمائية وسجل من خلالها دانيال كريج اسمه في تاريخ السينما بالخط الكبير، وأعلن اعتزاله تقديم دور الجاسوس الأشهر وبدأت شركة الإنتاج بالفعل البحث عن خليفة له وهو ما شغل الوسط الفني ووسائل الإعلام العالمية لفترة طويلة.

ما الحاجة لتقديم جزء جديد من الفيلم بعد نهاية الثلاثية؟

ولكن فوجئ الجميع وبعد سنوات طويلة من البحث غير المجدي عن نية الشركة المنتجة إنتاج جزء 4 تستكمل به أحداث السلسلة الناجحة، وبالفعل أقنعوا دانيال بالعودة لتقديم الدور الذي سبق واعتزل عنه، ولم يكتفوا بهذا بل تعاقدوا مع ممثل عبقري آخر ليقدم دور الشرير وهو النجم الألماني كريستوف فالتز.

وحافظوا على نفس المخرج العبقري للجزء السابق وهو سام ميندز الذي حصد من قبل جائزة الأوسكار عن فيلمه الشهير American Beauty في عام 1999. وبالفعل قدم الثلاثة للسينما معًا فيلم Spectre في عام 2015 والذي على الرغم من نجاحه التجاري إلا أنه لم يكن مفيدًا على الجانب الفني.

ومع نهاية الفيلم تساءل الجميع عن جدوى تقديم جزء رابع للثلاثية التي حققت نجاحًا مبهرًا، فلم يضف الفيلم الجديد للسلسلة من حيث القصة أو حتى من حيث الإبهار للمشاهدين، بل على العكس تمامًا أصيب الكثير من الجماهير والنقاد بحالة من الإحباط من الفيلم مما جعل البطل دانيال كريج يعود لاعتزال دور جيمس بوند من جديد.

لماذا لجأت شركة الإنتاج للنجم دانيال كريج من جديد؟

ومع نهاية تجربة فيلم Spectre الناجحة تجاريًا والضعيفة فنيًا بدأت شركة الإنتاج بالفعل الشعور بأنه لم يعد هناك مجال للإضافة على قصة سلسلة جيمس بوند التي قدمها دانيال كريج، وأيقن الجميع بأنه آن الأوان لنجم جديد أن يتسلم الراية من بعده والتجديد بتقديم قصة جديدة لجيمس بوند تنجح في أخذ المشاهدين في مغامرة جاسوسية جديدة.

وبدأوا رحلة البحث عن نجم يحمل لواء هذه المغامرة الكبرى، ولكنهم ضاعوا وسط الترشيحات الكثيرة والمنافسة ما بين العديد من النجوم على هذا الدور الذي قدمه عظماء السينما من قبل، وبعد سنوات طويلة من البحث لم تجد الشركة المنتجة ضالتها، وخلال هذه المدة حاول دانيال كريج أن يقدم للسينما أعمالًا جديدةً يخرج بها عن عباءة جيمس بوند.

وعلى الرغم من الجودة التمثيلية التي يمتاز بها دانيال كريج إلا أنه لم ينجح في جعل الجمهور ينسى أنه جيمس بوند، فظل شبح جيمس بوند يطارده في أعين الجماهير، ومع فشل الشركة في الوصول لخليفة جدير بالثقة عادوا مرة أخرى للتفكير في نجمهم القديم وهو ما اعتبره البعض اعترافًا بالواقع بينما اعتبره البعض الآخر فشلًا في تجديد دماء الشخصية التي لطالما أحبها الجميع وبرع في تقديمها عدد من النجوم الكبار.

وربما يكون الدافع المادي لشركة الإنتاج عاملًا مؤثرًا على الاختيار ولكن أيضًا الجزء الجديد لا يخلوا من المخاطرة، خاصة وأن عودة دانيال كريج للدور ستكون لتقديم جزء خامس من بطولته مرتبط بأحداث الأجزاء السابقة، ولهذا لجأوا للبحث عن نجم كبير يضاف لطاقم عمل الفيلم ليقدم دور الشرير ببراعة.

ماذا سيضيف الجزء الجديد لسلسلة جيمس بوند؟

ووقع اختيار الشركة على النجم صاحب الأصول المصرية رامي مالك، خاصة بعد نجاحه الكبير في تقديم دور المختل في المسلسل الشهير Mr. Robot بداية من عام 2015 وحصده جائزة الأوسكار كأحسن ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody في عام 2018.

وقد ظهر رامي مالك في الإعلان التشويقي للفيلم ليثير الشكوك حول الدور الذي يقدمه، وهو شرير من نوع جديد يختلف عن الأجزاء السابقة، فهذه المرة يبدو دور الشرير معقدًا وله أبعاد نفسية مع تواجد لشخصية شرير الجزء السابق أيضًا، مما يعد الجمهور بمتعة مضاعفة وإثارة هائلة.

ومع ظهور النجم العالمي كريستوف فالتز في الإعلان الدعائي للفيلم أيضًا فقد يعني هذا وجود رابط من نوع ما بين شرير الجزء الماضي Spectre وبين شرير الجزء الجديد No time to die، ويتوقع البعض أن جميس بوند سوف يستعين بعدوه في الجزء الماضي من أجل التغلب على شخصية الشرير الجديد الذي يقدمه النجم رامي مالك مما يعد بإثارة مضاعفة في أحداث هذا الجزء المليء بمشاهد الحركة والمطاردة.