عمرو مصطفى يوجه رسالة قوية لمحمد رمضان : ” إنت متعرفش السلم الموسيقي من سلم بيتكم “

كتب امير فتحي في الأحد 23 فبراير 2020 06:53 مساءً - نشر الفنان المصري ” عمرو مصطفى ” عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” المنشور الخاص بالشاعر ” تامر حسين ” الذي تحدث فيه عن التصريحات التي أدلى بها الفنان ” محمد رمضان ” مساء أمس مع الإعلامي ” وائل الإبراشي ” في برنامج التاسعة .

والتي تحدث فيها محمد رمضان عن أن الحملة التي قامت ضده بخصوص أزمته مع الطيار ” أشرف أبو اليسر ” يقف وراءها محامي مطرب مصري شهير في إشارة منه إلى الفنان ” عمرو دياب ” وأن هذا المحامي هو موكل الطيار في نفس الوقت .

فقال تامر حسين : ” الحقيقة مش عارف احنا بقينا نستحل نتهم الناس بالباطل ازاى .. وهل يعقل راجل متربع على قمة الغناء 30 سنة ومطرب وبيغنى ويسلطن ومواكب ومتطور وشايل صناعة بحالها على كتافه ومشرف مصر بقاله سنين بسيرته وأعماله ونجاحاته وقدوة بجد للشباب ومختلف الأجيال والأعمار ومطرب كبير ” .

وتابع : ” مش بيقول (راب) ولا دخيل على الشغلانة هيفكر يمنع ممثل أو مؤدى من الغنا أو هيحاربك مثلا .. ياجماعة اتقوا الله واعقلوا اللى بيتقال الناس مش هتتعاطف مع الهزى ده الناس بتشمئز من الكلام اللى مفيهوش ريحة المنطق .. وربنا يهدى ” .

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وأضاف تامر حسين : ” أدى رد محامى المطرب عمرو دياب على الإتهام الباطل .. ياريت يا أستاذ ياللى بتتهم الناس بالباطل نحافظ على رموزنا الحقيقين والمؤثرين بالإيجاب ونجومنا الكبار اللى فاضلين لنا عشان لما تبقى حضرتك ناجح 30 سنة على التوالى نتشرف بيك وبانجازاتك وبسيرتك ونقف ضد اللى يمسك بكلمة .. الكبير له مقامه واحترامه وتقديره وياريت ننجح بشرف ” .

وعلق عمرو مصطفى على منشور تامر حسين وتصريحات رمضان في رسالة قوية قال فيها : ” اعتقد أن رد تامر بسيط بالنسبة لو أنا رديت .. تقول ( نمبر وان ) على الممثلين الساكتين عن التجاوزات بتاعتك ماشي ملناش دعوة لكن عند الغناء والموسيقي بلاش علشان هتزعل ” .

وتابع : ” الموسيقي والغناء وعمرو دياب تحديدا ( خط أحمر ) .. وهو أنت بتمتهن مهنة أو ليك فيها عشان أي حد في المهنة يغير منك ويحاربك .. يا ابني أنت ماتعرفش السلم الموسيقي من سلم بيتك ” .

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