في يومه العالمي.. “آل سيمبسون” و”قارب الحب” كوكتيل خلَّد النادل درامياً

متابعة بتجـــــــــرد: يحتفل العالم في 24 فبراير من كل عام بيوم المضيف أو النادل، تقديراً لدوره في المقاهي والمطاعم.

وعلى مدار تاريخ السينما في هوليوود، لعب النادل أو “الجرسون” أدواراً مهمة في الدراما عبر مئات الأعمال والأفلام السينمائية والتلفزيونية، ويكاد لا يخلو منه عمل درامي.

ونشر موقع “بارتندر” العالمي قائمة بأبرز الأعمال التي لعب فيها النادل دوراً محورياً من بينها المسلسل الكرتوني “آل سيمبسون” والتليفزيوني “شيرز”، إلى جانب فيلمَي “ديد وود”، و”كوكتيل” الذي قام ببطولته النجم توم كروز، فضلاً عن فيلم إنديانا جونز الشهير.

كما لعبت النجمة ليل لافيل دور النادلة في فيلم “كويوتي القبيحة” الذي عُرض عام 2000، ويحكي قصة عاملة في مقهى تشعر بأن مواهبها أكبر من وظيفتها، وتسعى إلى تغيير مهنتها، والبحث عن حياة جديدة وحب جديد.

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ومن أشهر من لعب ذلك الدور النجم الأسمر تيد لانج الذي لعب دور النادل إيزاك واشنطن في المسلسل الشهير “قارب الحب”، والذي كان لا يتردد في مساعدة الزبائن على متن القارب، ما يوقعه في العديد من المشكلات والمفارقات وسط أجواء كوميدية.

ورغم أن تلك المهنة قد تبدو حديثة إلا أنها تعود إلى القرن الـ15 في أوروبا، وفي عام 1862 أصدر النادل الأمريكي جيري توماس كتاب “دليل النادل” وهو أول كتاب للمشروبات والعصائر يوزع في الولايات المتحدة الأمريكية.