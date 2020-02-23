12 حلقة.. عودة خاصة لأبطال "فريندز" على HBO

أعلن طاقم عمل مسلسل "Friends- فريندز"، تقديم حلقة خاصة منفصلة عن المسلسل الشهير مؤخرًا عبر حساباتهم الشخصية على موقع "أنستقرام".

ووفقاً لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي، لن يقتصر الأمر على حلقة لترفيه الجمهور، بل من المتوقع أن يمتد المسلسل ليشمل 12 حلقة تعرض عام 2021، على شبكة HBO Max البريطانية.

وبدأ الإعداد للقاء "الأصدقاء" من جديد منذ 18 شهر تقريبًا، وقد تعهد طاقم عمل المسلسل (ليزا كوردو، ديفيد شويمر، جينيفر أنيستور، ماثيو بيري، مات لوبلان، وكورتني كوكس) بإبقاء التفاصيل طي الكتمان، في محاولة لتشويق الجمهور وإبقائه في حالة تحفز.

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وأوضح الموقع أن إقناع كل من ماثيو بيري "تشاندلر"، وجينيفر أنيستون "رايتشل" استغرق وقتاً طويلاً عكس بقية طاقم العمل، لكن بمجرد موافقتهم سار الأمر بسلاسة.

ونقل الموقع عن مصدر خاص، أن المسلسل الذي سيمتد لـ12 حلقة قد تبلغ قيمته مليار دولار، موضحًا أنه رغم توقيع كافة الأطراف على مسلسل واحد حتى الآن، إلا أن هناك أملاً بعد تحقيق هذه العرض نجاحاً أن يتم الاتفاق على تقديم أعمال أخرى منشقة عن "فريندز".

جاء الإعلان على بدء العمل الجديد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر الممثل ماثيو بيري صورة تجمعه ببقية أبطال العمل تحت تعليق "إنه يحدث"، وتبادل بقية أبطال العمل نفس الصورة بنفس التعليق.

صدر مسلسل "فريندز" لأول مرة عام 1994، وامتد حتى عام 2004، فاز خلالها بالكثير من الجوائز النقدية؛ ليصبح واحد من أكثر المسلسلات شعبية في التاريخ.