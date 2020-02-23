ديميت أوزدمير: لست نجمة صف أول وهؤلاء الأجدر باللقب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الممثلة التركية ديميت أوزدمير أنها لا ترى نفسها من نجمات الصف الأول في بلدها، مشيرة إلى أن هناك فنانات أخريات هن الأكثر تفوقا منها أبرزهن بيرين سات بطلة "العشق الممنوع" وكذلك توبا بويوكستين بطلة "سنوات الضياع".

وجاء حديث أوزدمير خلال احتفالها مع فريق عمل مسلسل "قدرك هو المنزل الذي ولدت فيه" والمأخوذ عن الرواية الأكثر مبيعا في عام 2019، بعيد ميلاد زميلها إبراهيم شيليكول، ووثقت الفنانة أجواء الاحتفال عبر خاصية ستوري على إنستغرام لتشارك جمهورها هذا الحدث، ولكن رغم جماهيريتها الواسعة ترى نفسها ليست من نجوم الصف الأول.

وأوضحت ديميت أوزدمير أنها ترى نفسها في الصف الثاني أو الثالث بين النجمات في تركيا رغم الجماهيرية الواسعة التي حققتها بعد نجاح آخر أعمالها الدرامية "الطائر المبكر" أمام جان يامان.

وتجسد ديميت في مسلسل "قدرك هو المنزل الذي وُلدت فيه" شخصية فتاة تدعى زينب تعيش حياة صعبة مع والديها في طفولتها، فتقرر أمها بيعها لأسرة ثرية، وبعد مرور سنوات ترغب أمها الحقيقية في استردادها من جديد فتعيش في صراع بين أمها الحقيقية وأمها التي عاشت معها.

في غضون ذلك؛ نفت الفنانة التركية الشائعات التي راجت مؤخرا حول دخولها بعلاقة حب جديدة، مؤكدة أنها لا تبحث عن الرجال.

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وردت ديميت على هذه الأخبار بطريقة غير مباشرة مستعينة بالنجمتين العالميتين ريهانا وتايلور سويفت، حيث نشرت عبر خاصية "الستوري" في حسابها على إنستغرام مقطعي فيديو للنجمتين وهما تتحدثان عن الرجال.

وفي الفيديو الأول تجيب ريهانا عن سؤال موجه لها حول ما هو الشيء الذي تبحث عنه في الرجل، بـ: "أنا لا أبحث عن رجل لنبدأ بقول هذا أولا".

أما الفيديو الثاني فتظهر فيه تايلور سويفت خلال إحدى المناسبات العامة، وتقول لها المذيعة: "يمكنك العودة إلى المنزل هذا المساء بما هو أكثر من الجائزة، مثلا يوجد العديد من الرجال"، لتعلق سويفت على الأمر: "لن أعود إلى المنزل مع أي رجل، سأذهب للاستمتاع مع أصدقائي، وبعدها سأعود للمنزل إلى جانب قططي".

يشار إلى أن ديميت تستعد لحضور حفل توزيع جوائز الفراشة الذهبية المقرر انطلاقه في نهاية الشهر الحالي في الـ 28 من فبراير الجاري.