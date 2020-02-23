شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي شعبان عضو لجنة تحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية النجم مصطفي شعبان لعضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائي الطويل والتي تضم في عضويتها سينمائيين من كل العالم منهم المخرج السينمائي الكبير جاستون كابوريه الحائز علي جائزة سيزار الفرنسية والفنانة الأفريقية ميمونة نداي عضو لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية لمهرجان كان السينمائي في دورته الماضية والمخرج المغربي سعد الشرايبي والناقد النيجيري ستيف ابوريندي .

وصرحت عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أن المهرجان يعرض خلال الدورة التاسعة 15 فيلما عالميا وإفريقيا لأول مرة كما يخصص المهرجان مسابقة لسينما الشتات "الدياسبورا" وهناك تغطية إعلامية أجنبية كبيرة للدورة التاسعة لقنوات تليفزيونية مصرية وعربية ودولية ووكالات الأنباء العالمية وتقام الدورة باسم الفنان الكبير فريد شوقي الذي يحتفل المهرجان بمئويته بحضور عائلته كما يهدي المهرجان دورة هذا العام لروح المخرج السينمائي الكبير الراحل سمير سيف وللفنان الافريقي الراحل سوتيجوي كوياتيه من بوركينا فاسو والفنانة القديرة الراحلة عقيلة راتب من مصر والمنتج الراحل أحمد بهاء عطية من تونس والمخرج السينمائي الراحل أسامة فوزي من مصر.

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ويقام المهرجان في الفترة من 6 مارس الي 12 مارس 2020 بمدينة الأقصر ومهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارة الثقافة ، الخارجية ، السياحة ، الشباب والرياضة ، البنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .