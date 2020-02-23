شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد ينشر صورة من كواليس "الفرصة الثانية".. ويعلق: هذه هى المشاهد المفضلة لى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب الفنان إدوارد جمهوره عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، بصورة من كواليس تصوير مسلسل "الفرصة الثانية"، والذى سيعرض في رمضان المقبل، وتلعب بطولته ياسمين صبرى ومجموعة من النجوم والنجمات.

ونشر إدوارد صورة له من كواليس المسلسل، وهو يتناول وجبة أمامه، وعلق عليها قائلا: "المشاهد اللى من النوع ده من المشاهد المفضلة ليا.. اتفضلوا معايا.. من تصوير الفرصة الثانية".



ادوارد

وانتهت أسرة المسلسل من تصوير أكثر من أسبوع، الذى يعد ثانى بطولات ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخرمن الفنانين وتدورأحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

ويشارك ادوارد في مسلسل "الفتوة" في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الفتوة" خلال السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وانتهى المخرج من تصويرالأسبوع الأول من العمل، وتم تصويره في الديكور الاساسي الذى تم بناؤه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، علي أن يستمر التصويرهناك حتى شهر فبراير القادم.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى و أحمد صلاح حسنى، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.