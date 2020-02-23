شكرا لقرائتكم خبر عن ميساء مغربي تنفي عبر سناب شات حذف أي شيء من حلقة قصي خولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الفنان السورى قصى خولى اليوم في حلقة خاصة مع الإعلامية ميساء مغربى على تليفزيون دبى، حيث تداولت أنباء عن حذف عدد من مشاهد الحلقة بعد تهديدات زوجته له ولكن مذيعة البرنامج عبر فيديو نفت من خلاله حذف أي شيء من مقابلة قصى خولى وإذاعة الحلقة كاملة مشيرة إلى أنه تحدث بكل الاحترام فيما يخص زوجته وابنه ولم يفصح حتى عن الحالة الاجتماعية مؤكدة أنه أخ وليس صديقا فقط، وعزيز جدًا وتتمنى له النجاح في حياته الشخصية والعملية.

وقال مؤخرًا الفنان قصي خولي، أحد سفراء الأمل المشاركين في فاعلية "صُناع الأمل" التي نظمتها دولة الإمارات العربية، إنه سعيد لأنه متواجد في مبادرة صناع الأمل، والتي تنشر الكثير من الأمل بين المواطنين في العالم العربي، وتُبرز الكثير من المُنتجين والعاملين والفاعلين في الربوع العربية، مشيراً إلى أنه شديد الفخر لمشاركته في مثل هذه الفاعلية لزرع الأمل ونشر الابتسامة على وجده الآلاف من الشعب العربي وإراحة نفوسهم.

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وأضاف الفنان قصي خولي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" ، أن دوره كفنان، هو مرآة للواقع ويمثله بقوة، ومن الضروري أن ينقل رسالة الأمل إلى الجميع من متابعيه ومؤمنين برأيه، وسيكون هناك تأثير وفاعلية كبيرة من مشاركة العديد من الفنانين في هذه المبادرة، ونر نفحات من الأمل بين أبناء العرب في مكان.

وأوضح الفنان قصي خولي، أنه كان يتواجد في مصر من أجل تصوير فيلم مع مجموعة من النجوم المصريين، وسيتم عمل مؤتمر صحفي من الشركة المنتجة للإعلان عن العمل، وهو يهدف إلى إيصال رسالة وقضية عربية وإنسانية هامة، سيكون لها تأثير كبير ويناقس الخلافات الواقعة ودورها في سقوط الدولة، وسيقوم بدور شاب سوري، مؤكدا أنه يكون سعيدا عندما يسمع أحدهم يشكر في دور فني قدمه في مسيرته.