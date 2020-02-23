شكرا لقرائتكم خبر عن Diddy قبل دقائق من خضوعه لعملية: أنا أكثر الناس عرضة للحوادث بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحالة الصحية للنجم العالمي Diddy واسمه الحقيقي "شون كومبس" غير مستقرة وهو ما ظهر بالفعل خلال السنوات الماضية، فقد خضع النجم الشهير خلال العامين السابقين لثلاث عمليات جراحية، إلا أن Diddy فاجئ محبيه ومعجبيه من مرتادي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" أن هناك عملية جراحية جديدة سيجريها، وقام بنشر مقطع فيديو قصير قبل استعداده لدخول غرفة العمليات لإجراء جراحة دقيقة بمنطقة الفخذ.

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كشف موقع "جاست جيرد" عن أن النجم البالغ من العمر (50 عاما) اضطر للخضوع لعملية جراحية من أجل إصلاح وتر تمزق في عضلات الفخذ، وأكد النجم الشهير في مقطع الفيديو أنه "واحد من أكثر الناس عرضة للحوادث في العالم".

وحسب موقع "msn" فإن النجم الشهير يٌعرف أن صحته في اضطراب وتوتر منذ فترة طويلة، فقد أجرى Diddy حوالي 10 عمليات جراحية طوال حياته، وأغلبها عمليات جراحية صعبة ودقيقة مثل استبدال جزئي للركبة وعمليات جراحية في إصبع قدمه وأخرى في المعصم وغيرها.