شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى عن وفاة عمرو فهمى: "أخويا وعشرة العمر أنا مش مصدق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان أحمد فهمى، عن حزنه الشديد لرحيل صديقه عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق، بعد صراع مع مرض السرطان، ونشر فهمى آخر صورة جمعته مع عمرو فهمى عبر حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلاً: "الله يرحم صاحبى وأخويا عمرو فهمى.. عشرة العمر.. أنا مش مصدق".



أحمد فهمى

وتوفى منذ قليل عمرو مصطفى فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" السابق، بعد صراع مع مرض السرطان، فى سن 37 عاما، حيث تولى مهمة سكرتير عام الكاف خلفًا للمغربى هشام العمراني قبل أن يتعرض للإقالة بسبب اتهام أحمد أحمد رئيس الكاف بالفساد.

وتخرج فهمي من قسم إدارة الأعمال في الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، ونجح في اجتياز دبلومة الفيفا في إدارة وتسويق كرة القدم عام 2006، والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية بين 2007 و2010 واستمر حتى 2015.

Advertisements

وعمل كمساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، كما عين مديرًا عامًا لبطولة أمم إفريقيا 2011 إلى 2014 للمحليين، وبعدها مديرا لبطولتي كأس الأمم الأفريقية 2013-2015، وعمل كمساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وعلى جانب آخر، حدد النجم أحمد فهمي موعد إجرائه العملية الجراحية الثانية في المريء، حيث قرر السفر إلى العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 12 مارس المقبل على أن يجرى العملية يوم 13من نفس الشهر، ويعود إلى القاهرة في اليوم التالي مباشرة، ويأتي ذلك بعد إجراء فهمي عملية أولى في القاهرة قبل شهرين ولم تحقق النجاح الكامل ولم تقض على الآلام التي شعر بها على مدار العامين الماضيين.