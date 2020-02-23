شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان ينشر فيديو من كواليس حلقته مع وائل الإبراشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو من كواليس تصويره حلقته في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والذي ظهر فيه الاحتفاء من قبل طاقم عمل القناة والبرنامج به لحظة دخوله وما وراء كواليس تصوير الحلقة.

وعلق رمضان على الفيديو الذي نشره: "شرف لأي نجم دخول المكان العريق صاحب التاريخ الطويل مبنى تليفزيون بلدي"، وسرعان ما استقبل عدد كبير من التعليقات على الفيديو.

وصرح رمضان بالكثير من التصريحات الجريئة في الحلقة التي أذيعت أمس، وإليكم أبرز التصريحات التي أطلقها رمضان في الحلقة:

- من دعوا إلى مقاطعتى "نقطة في بحر جمهورى"

- أنا مش أول واحد يتصور في كابينة الطائرة

- وصورتى عملت ضجة كبيرة بسبب التصيد

- الطيار قالى تعالى أقعد جمبى هنا مفيش حكومة أنا الحكومة

- عندي فيديو يسجن الطيار لكن أنا مش مؤذي

- لكن أنا شايله للمحكمة لأنى أثق في القضاء

- مستعد أتكفل بمرتب الطيار حتى صدور الحكم

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- أتعرض لحملات تشويه ممنهجة

- وناقص الأسفلت يشتكى أنى بمشى عليه

- أرفض قرار منع مطربى المهرجانات

- وأنا مش منهم ومش هغنى في مصر

- عبد الحليم حافظ غنَّى عاري الصدر في أحد أفلامه

- وأنا أول شخص يقدم الحفلات بالشكل ده

- أنا أغنى نجم في مصر واللى بيتضايق من صورى حقود وغلاوى

- باسم سمرة مكنشى في وعيه لما دفعنى

- معنديش عقدة من عادل إمام لأنه ليس من جيلى

- وأنا واحد من تلاميذه وماشى على نهجه