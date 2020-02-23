شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت أول مرة.. يسرا خلف الكواليس في تصوير مسلسل دهب عيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة يسرا، على مشاركة جمهورها، ومتابعيها، بلقطات لها أثناء تصوير مسلسلها الجديد "دهب عيرة" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، بمقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وسرعان ما حرص عدد كبير من النجوم على تهنئتها مثل الممثلة رانيا يوسف وآخرين.

وعلى سياق متصل، انضمت مؤخرًا الممثلة الشابة فرح الزاهد لفريق عمل المسلسل، حيث تجسد دور ابنه النجمة يسرا، وشقيقة خالد أنور خلال الأحداث، ويعد هذا المسلسل ثاني تجاربها في عالم التمثيل حيث كان لها تجربة سابقة في مسلسل "زواج بالاكراه" من 60 حلقة مع النجمة زينة قبل 5 سنوات.

"دهب عيرة" تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، سلوى عثمان، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من التعاقدات الأسبوع المقبل.

وفى سياق آخر تنتظر يسرا طرح فيلمها الجديد "صاحب المقام" تأليف إبرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وتم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضى، وتعود يسرا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 8 سنوات منذ تقديمها "جيم أوفر" مع مى عز الدين وإخراج أحمد البدرى.