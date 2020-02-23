شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عمرو دياب يتألق فى حفل البروج مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور لفيف كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والرياضة تألق الفنان عمرو دياب فى الحفل الغنائى الذى أقامته شركة البروج مصر بمناسبة إطلاق مشروعها الجديد 6ixty businss park حيث مزج بين أغانيه القديمة وعدد من الأغانى الجديدة.

وحرص عدد من نجوم الكرة على الحضور من بينهم هانى رمزى والكابتن وليد صلاح وكريم شحاتة وعدد من نجوم الفن الشبان وحضور كبير من وسائل الإعلام، غنى عمر "الليلة" وبعدها "لو اتساب" ثم "أجمل عيون" و"يوم التلات" وشهد الحفل تفاعلا كبيرا بين عمرو ومحبيه الذين رددوا معه أغنياته القديمة.

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وكانت شركة البروج مصر قد أقامت هذا الحفل بمناسبة نجاح مشروعها الجديد 6ixty businss park بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد المسئولون عن الشركة أن الفترة القادمة ستشهد مشاركة أكبر فى مشروعات عقارية واعدة.

من جانبه، أشار المهندس حازم الشريف، رئيس مجلس الإدارة، إلى أن الاحتفالية جاءت بعد نجاح مشروع البروج مصر الجديد وتحقيقه أرقام مبيعات كبيرة باعتباره أول مول تجارى إدارى طبى يحتل موقعا متميزا بين عدد من المنشآت الهامة والحيوية.