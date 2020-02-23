شكرا لقرائتكم خبر عن سندريلا تعود من جديد.. كاميلا كابيلو تستعد للعب دور البطولة بفيلم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أربع سنوات من طرح آخر الأفلام التي تناولت شخصية سندريلا، بدأت نجمة الغناء كاميلا كابيلو في الاستعداد للعب دور بطولة فيلم جديد يتناول الشخصية التاريخية سندريلا، والتي طالما ألهمت كثيرون حول العالم ممن قرروا تحويل واحدة من أجمل القصص لعدة أفلام آخرها تم طرحه منذ 5 سنوات وحقق نجاحاً كبيراً حيث قامت ببطولته آنذاك النجمة ليلي جيمس.

ولكن تلك المرة سيكون الموعد مع كاميلا كابيلو التي وافقت علي الفور حسبما أكدت خلال تصريحات صحفية نشرها مؤخراً موقع nation علي خوض بطولة الفيلم مع طرح العمل عليها، وذلك لأنها تعتبر العمل واحداً من أكثر الأعمال إلهاماً حول العالم علي مدار السنوات الماضية مما خلق لتلك الشخصية جمهوراً كبيراً ممن ينتظروا كل الأفلام التي تتناولها.

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على جانب آخر خطفت النجمة كاميلا كابيلو الأضواء مؤخراً، وذلك أثناء حضورها حفل توزيع جوائز الجرامي حيث تغنت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو بوالدها وخطفت أنظار الجميع بغنائها بأغنية تعكس علاقتها بوالدها حيث أهدت لكل أب حول العالم، ومن كلمات الأغنية : "أعلم أنك سهرت الليالي تنتظرني، أنت أول رجل يحبني بصدق".

كاميلا كابيلو وبمجرد غناءها صفق لها الجميع خاصة مع وضوح التأثر علي والدها الذي كان يتقدم صفوف الجالسين بالحفل خاصة مع ظهور مقتطفات من علاقتهما معاً أثناء كليب تم عرضه في الحفل، وفور انتهاء هذا الحفل الضخم حرص كاميلا التي تبلغ 22 عاما علي معانقة والدها الذي بكي بحرارة تأثراً من كلمات أغنية ابنته.