شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف التوقيت الرسمى لعرض الموسم الثالث من Westworld بعد عرض التريلر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة قنوات HBO عن التريلر الرسمي للموسم الثالث والجديد من مسلسل الخيال العلمي Westworld، منذ يومان، والذي كشف الكثير من الشخصيات الجديدة التي تشارك لأول مرة ضمن الموسم الجديد من الممثل العالمي آرون بول.

وحددت الشركة المنتجة للمسلسل الشهير يوم 15 مارس القادم، لعرض الموسم الجديد بعد توقف لأكثر من عامين، والذي سيضم 6 حلقات في الموسم تعرض أسبوعياً.

وتعرض المسلسل الشهير لتأجيل عدة مرات بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر عام 2018.

مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.

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تدور سلسلة الخيال العلمى لـ جوناثان نولان وليزا جوي كانت مستوحاة من فيلم ويست وورلد لمايكل كريشتون الذى طرح في عام 1973، وتدور في حديقة وايلد ويست الترفيهية التي أنشأها الدكتور روبرت فورد (السير أنتوني هوبكينز) مع الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث يتم تشجيع الضيوف لتنغمس في الأوهام وتلبية رغباتهم.