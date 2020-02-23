"شارموفرز" و"مسار إجبارى" بحفل غنائى واحد فى ستاد القاهرة مارس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريقا شارموفرز ومسار إجباري لإحياء حفل غنائي واحد بمناسبة موسم الربيع، في استاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة الموافق 13 مارس المقبل، ومن المقرر أن يقدم مسار إجبارى خلال حفلات مجموعة من أشهر أعماله الفنية منها "طريق تانى، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوي، مفيش حاجة، كانت هتفرق، صباحك، زيك أنا، نهاية الحكاوي، انا هويت، يا ريتك معايا" وغيرها.
ومن المقرر أن يقدم فريق شارموفرز خلال الحفل مجموعة من أغانيه المميزة والشهيرة منها، "هيبتا، وايزى مانى، والنميمة، ومستر شارموفرز العظيم، ميكى، 5 سنتى"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومهم الأخير "انفصام" والذى نال إعجاب جمهورهم بشكل كبير.
الجدير بالذكر أن فرقة مسار إجبارى هى فرقة مصرية إسكندرية، تأسست عام 2005 ، واشتهرت بتقديم أعمال تتناول القضايا الإجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية ، قدمت الفرقة الكثير من الأعمال الفنية التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة كما شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية فى مالطا، إيطاليا ، تركيا، مقدونيا ، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا.
يذكر أن شارموفرز حصلت على جائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019، بعد منافسة شرسة مع العديد من الفرق الشبابية من مختلف أنحاء العالم.
وجاء اختيار شارموفرز كأفضل "جروب" غنائي على مستوى العالم ضمن تصنيف Best New International Group", في جوائز Boisdale الموسيقية التي يقدمها الموسيقي والفنان والمذيع البريطاني العالمي Jools Holland، واستلم ثنائي شارموفرز أحمد بهاء ومو العرقان الجائزة خلال الحفل الرسمى الذى تمت إقامته فى العاصمة البريطانية لندن.
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