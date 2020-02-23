محمد أنور عن مجدي يعقوب: "المفروض يبقى تريند لمدة عشر سنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان محمد أنور، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لجراح القلب العالمي مجدي يعقوب. وعلق: "الراجل ده المفروض يبقي هو رقم واحد والترند والهاشتاج وكل حاجة حلوة على النت لمدة عشر سنين قدام مثلا، وكفاية بقى ننشر فضايح ومشاكل وخناقات ناس ملهاش لازمة ونعليها وبعدين نقول الناس دي اتشهرت إزاي". وكرم حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جراح القلب العالمي مجدي يعقوب، منذ أيام، بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني، لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية.

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