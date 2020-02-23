أحمد فهمي عن وفاة صديقه: مش مصدق.. وشيكو: "استريح الله يرحمه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الفنان أحمد فهمي، صديقه عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 23 فبراير.

ونشر فهمي صورة تجمعه بعمرو، معلقًا "الله يرحم صاحبي وأخويا عمرو فهمي، عشرة العمر أنا مش مصدق"، وحرص عدد من النجوم على التعليق على الصورة، وبينهم الفنان محمد أنور، والذي كتب "ربنا يرحمه يا رب".

وكتب الفنان شيكو "الله يرحمه، استريح يا فهمي"، وعلق الفنان هشام ماجد "لا إله إلا الله.. الله يرحمه".

كان مصدر مقرب أكد وفاة عمرو مصطفى فهمي السكرتير العام السابق للاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد صراع مع المرض.