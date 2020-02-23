صقر لـ"الخليج 365": "رأس السنة" مختلف عن "ليلة ساخنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المخرج محمد صقر، إن أثناء التحضير لفيلمه "رأس السنة" والذي تقع حكايته في 24 ساعة، لم يفكر في الأفلام الأخرى التي تدور أحداثها في يوم واحد، وتحديدًا ليلة رأس السنة، مثل "ليلة ساخنة" للمخرج عاطف الطيب، و"المنسي" للمخرج شريف عرفة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أفلام زي دي استفيد منها في المونتاج والايقاع، يعني مثلًا (ليلة ساخنة) في يوم واحد مفيش مشهد واحد مالوش لازمة، لكن القصتين مختلفين تمامًا".

"رأس السنة" تأليف محمد حفظي، إخراج محمد صقر، بطولة شيرين رضا، بسمة، إياد نصار، علي قاسم، هدى المفتي.