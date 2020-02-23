آية عبدالله تخوض تجربه التمثيل بمسرحية "هولاكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تخوض المطربة آية عبدالله تجربة التمثيل لأول مرة، بمشاركتها في مسرحية "هولاكو"، من إخراج جلال الشرقاوي.
ونشرت آية صورة لها من داخل المسرح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"قريبا، هولاكو، أول مسرحية ليا على خشبة المسرح القومي، إخراج د جلال الشرقاوي، كتابة فاروق جويدة".
مسرحية "هولاكو" بطولة أشرف عبدالغفور، عفاف شعيب، أيمن الشيوي، ومن تأليف فاروق جويدة، وإخراج جلال الشرقاوي.
يذكر أن هناك عدد من النجوم اعتذروا عن المشاركة في مسرحية "هولاكو"،أبرزهم الفنان فاروق الفيشاوي، عزت العلايلي، رغدة، أحمد بدير،
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