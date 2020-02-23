صور| هنا شيحة تحتفل بعيد زواج والديها "قصة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد زواج والديها، الموافق اليوم 23 فبراير الجاري.
ونشرت هنا صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" 23-2-2020، عيد زواج سعيد يا أمي وأبي، قصة حب وكفاح ومثابرة ومساندة ودايما يا أمي شايلانا كلنا وقلبك مليان بالحب والعطاء دائما وأبدًا تعطي، بالرغم من كل شيء، حبيبتي يا مثلي الأعلى في كل شيء، مفيش مثال ليكي".
وأضافت هنا :" يا أبي حبيبي وصديقي، ودايما في ضهري مهما كانت العواقب، رحلتك مبدعة إلى مدى اللا نهاية، رقيق ودقيق ومليء بالتعاطف والتسامح، أبي وأمي مثال الحب في عيني وروعة العلاقة الإنسانية بين رجل وامرأة كما يحب أن تكون، عيد زواج سعيد ودايما مع بعض".
يذكر أن هنا شيحة شاركت مؤخرًا في حدوتة "اتفضل في الصالون"، ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".
وتتعاون هنا شيحة مع الفنان أحمد فلوكس في مسلسل إذاعي بعنوان "طلقني شكرًا".
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