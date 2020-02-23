فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير يتعرض لهجوم شديد بسبب "حلق"

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تعرض الفنان المصري ” أحمد الفيشاوي ”، لهجوم عنيف، بعد نشره صورة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام  أثارت الكثير من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهر أحمد الفيشاوي في الصورة من داخل صالة الجيم وهو يمارس التمارين وقام بحلاقة شعره بالكامل مرتديا حلقا في أذنه .

وهو الأمر الذي انتقده الكثير من متابعيه في تعليقاتهم .. فجاءت التعليقات مثل : ” يا راجل استرجل شوية واقلع الحلق ” و ” يا ابني استرجل وخليك مسلم علي حق وفكك من الحلق والوشم بقا يخربيتك ” و ” ربنا يردك لهداه يارب مستغربة تحولك خالص كنت ماشي فى طريق ورجعت لطريق تانى ” .

وأيضا : ” ربنا يهديك يا أبو حلق وزعلان من بنتك .. ربنا يهديك وتكون قدوة صح ليها ” و ” ياعم شيل الحلق الاول وبعد كده ابقي روح جيم ” و ” عليه العوض في دماغك ” و ” استغفر الله العظيم حاجة تقرف ” .

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