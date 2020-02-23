نسرين طافش تحتفل بوصول متابعيها 7 ملايين

احتفلت الفنانة نسرين طافش بوصول متابعيها لـ 7 ملايين متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، فقامت بنشر مجموعة صور لها وهي تحمل بالونات عليها رقم 7 وأخرى عليها حرف M في إشارة للمليون. Advertisements وعلقت طافش على الصور بـأنها هدية الله لها في عيد ميلادها، وتلقت نسرين عدد من الإعجابات على الصور تجاوزت المئة ألف على أحداهم بالإضافة لعدد كبير من التعليقات متمنية لها دوام النجاح والتوفيق. الجدير بالذكر إن أحدث أعمال نسرين طافش في الدراما كان مسلسل مقامات العشق مع كل من النجمين يوسف الخال ومصطفى الخاني والذي شاركت به في موسم رمضان الماضي، كما شاركت في السينما في نفس العام بفيلم نادي الرجال السري والذي حصل على إعجاب الكثير من الجماهير.

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