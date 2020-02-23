يواصل النجم يحيى الفخراني عروض مسرحيته "الملك لير"، وذلك على مسرح كايرو شو بالماريكي في منطقة التجمع الخامس.
وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر توزيع أملاكه على ابنتيه مع حرمان الصغرىالتي اعتادت مصارحته بآرائها المخالفة لرأيه، وتدور الأحداث فيكتشف طمع ابنتيه في ممتلكاته إلا الصغرى التي تبقى له ملاذًا بعد قسوة أختيها على والدهما وطردهما له من قصره.
والجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة "الملك لير" إلى جانب يحيى الفخراني كل من أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد عزمي، أحمد فهيم، إخراج تامر كرم وترجمة فاطمة موسى.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عرض "الملك لير" على مسرح كايرو شو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.