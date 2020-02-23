الليلة.. عرض "الملك لير" على مسرح كايرو شو

يواصل النجم يحيى الفخراني عروض مسرحيته "الملك لير"، وذلك على مسرح كايرو شو بالماريكي في منطقة التجمع الخامس.

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وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر توزيع أملاكه على ابنتيه مع حرمان الصغرى

التي اعتادت مصارحته بآرائها المخالفة لرأيه، وتدور الأحداث فيكتشف طمع ابنتيه في ممتلكاته إلا الصغرى التي تبقى له ملاذًا بعد قسوة أختيها على والدهما وطردهما له من قصره.

والجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة "الملك لير" إلى جانب يحيى الفخراني كل من أحمد فؤاد سليم، رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، هبة مجدي، مجدي كامل، نضال الشافعي، أحمد عزمي، أحمد فهيم، إخراج تامر كرم وترجمة فاطمة موسى.