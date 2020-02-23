السيناريست عبد الرحمن التهامى يوضح مشكلة السينما المصرية في الفترة الحالية

قال الكاتب والسيناريست عبدالرحمن التهامى، إن السينما المصرية تواجه عدة مشكلات فى الفترة الأخيرة، وتتمثل فى المراوغة للوصول إلى القضية الأساسية للعمل الدرامي أو السينمائي، مشيرًا إلى أنه يجب تطبيق أسلوب الفيلم الأمريكي من حيث مناقشة الموضوع المطروح.
وأضاف التهامى، أن لا بد من وجود قضية تعرض في بداية المسلسل أوالفيلم، ومن ثم تبدأ كتابة محور السيناريو، وهذا هو أسلوب الفيلم الأمريكي، مشددًّا على أهمية أول حلقة في الدراما لأنها هي من تجذب المشاهد، وليس كما يحدث حاليًّا حيث تعرض القضية المحورية بعد عدة حلقات، الأمر الذى يجعل المشاهد يواجه نوعًا من الملل.
وتابع: "أن هذا الجزء هو مهم للكتابة خاصة أن الفترة الحالية مختلفة وأسرع من الفترات السابقة، مشيرًا إلى أن السيناريست لا بد أن يكون مطلعًا على الإخراج والمونتاج.
لافتا إلى أن العمل مع مخرج واحد في أكثر من عمل فني له عدة فوائد من بينها معرفة إمكانياته وأسلوبه في المقام الأول، ومن ثمَّ إزالة الحرج بينهما، مما يساهم فى نجاح العمل .
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