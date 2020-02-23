بعد واقعته الشهيرة مع الطيار.. الأزمات تلاحق محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان مؤخرًا لعدد من الأزمات، وذلك منذ أزمته مع الطيار أشرف أبو اليسر توالت عليه المشكلات وتم رفع عدد من القضايا ضده، بالإضافة إلى إفتقاده لجزء من شعبيته.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" خلال السطور القادمة أبرز ازمات الفنان محمد رمضان:

محمد رمضان وأزمات لا تنتهى

بدأ الأمر بالفيديو الذي نشره "رمضان" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من داخل كابينة الطيار وأوضح أنه هو من بقود الطائرة، لم يمر هذا الفيديو مرور الكرام خاصًا بعد الإجراءات القانونية التي أتخذتها وزارة الطيران المدني تجاه الطيار أشرف أبو اليسر وأقرت بأيقاف الطيار عن العمل مدى الحياة وهو الأمر الذي تسبب في هجوم شعبي على رمضان ليظهر الأخير ويقر بأنه سيساعد الطيار في الخروج من أزمته.

تمر الأيام ويبدأ الجمهور في نسيان مشكلة الفنان محمد رمضان وأشرف أبو اليسر إلا أن ينشر الأخير طالبه بتعويض قدرة 9 ونص مليون جنيه معللًا مبلغ التعويض بأنه ينقصه 3

سنوات على المعاش وإن رمضان أكد له عدم نشر الفيديو على السوشيال ميديا وهو الأمر الذي نفاه رمضان.

لم ينتهي الأمر عند هذا الحد بل نشر محمد رمضان فيديو على صفحته يكشف فيه إن الطيار طالبه بهذا المبلغ وسأل جمهوره عن رأيهم في دفع هذا المبلغ للأشرف أبو اليسر ليتفاجأ بأن الجمهور يؤيد تعويض الطيار.

ربما هذة الواقعة ليست من تسببت في هز شعبية رمضان بل نشر صورة له داخل غرفة العمليات أثناء تصويره لأحد مشاهده من مسلسله الجديد.

وعلق "رمضان" عليها بأن المصور تم فصله من عمله في أشاره لأزمة الطيار وهو الأمر الذي تسبب في أثارة غضب الشعب عليه ليضطر رمضان وسط الهجوم الذي شنه جمهوره لحذف الصورة.

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لكن بعد تلك الواقعة بوقت قليل بدأت المشكلات تصل للقضاء فرفع المستشار السابق لشركة روتانا

للصوتيات والمرئيات مجدى حلمي قضية على محمد رمضان حملت رقم 119 وطالبه فيها بدفع تعويض قيمته 25 مليون جنيه للطيار وهو الأمر الذي أنقسم عليه الجمهور المصري بين مؤيد ومعارض.

عقب تلك الواقعة ببضعة أيام ثار الجمهور على رمضان مرة أخرى بسبب دخوله لأحد المطاعم الشهيرة والتصوير فيه بدون أستأذان صاحب المطعم وهو الأمر الذي جعل صاحب المحل الشهير يلجأ للسوشيال ميديا لكشف ما حدث.

ليست هذة هي الواقعة الوحيدة التي أستخدم فيها رمضان شيء بدون استأذان صاحبه، وكان نشر المصور حسام مناديلي منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف فيه أستخدام محمد رمضان لأحد صوره الفنية في حي الجمالية بدون استأذانه لتكون البوستر غير الرسمي لمسلسل البرنس.

دعوات لمقاطعة أعمال محمد رمضان

بالتوازي مع تلك الأزمات التي تعرض لها رمضان تم تدشين جروب على موقع الفيسبوك لمقاطعة أعمال الفنان محمد رمضان مبررين إن أعماله تحرض على العنف والبلطجة وهو الأمر الذي لاقى موافقة ودعم من عدد كبير من الشعب المصري.

بالإضافة لمشكلات محمد رمضان تم رفع دعوى قضائية جديدة حملت رقم 29369 لسنة 74 تطالب بشطبه من نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة مبررين ذلك بأن أعماله تحض على العنف والبلطجة.