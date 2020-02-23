شاهد.. يسرا في كواليس "دهب عيرة"



نشرت الفنانة يسرا مقطع فيديو من كواليس مسلسلها الجديد"دهب عيرة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت يسرا على الفيديو قائلة:"دهب عيرة كلاكيت أول مرة"ولاقى الفيديو تفاعل كبير من المتابعين متمنين لها دوام التفوق والنجاح في مشوارها الفني والشخصي. عيرة كلاكيت أول مرة"ولاقى الفيديو تفاعل كبير من المتابعين متمنين لها دوام التفوق والنجاح في مشوارها الفني والشخصي.

يذكر أن المسلسل"دهب عيرة"ﺇﺧﺮاﺝسامح عبدالعزيز تأﻟﻴﻒأمين جمال بطولة حلا شيحة، خالد أنور، جومانا مراد، صبري فواز، محمد رياض.

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