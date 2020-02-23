بنات كاريوتا تحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي

تحيي فرقة بنات كايروتا حفلاً غنائيًا بقيادة الموسيقار الدكتور محمد عوض، مساء اليوم، الأحد، على مسرح الحكمة بساقية الصاوي في السابعة والنصف.
ومن المقرر أن الفرقة تقدم مجموعة من المؤلفات العربية والتراثية الشهيرة منها: دقوا الشماسي، حارة السقايين، الورد جميل.
يشار إلى أن فرقة "بنات كايروتا" عرفت من قبل باسم يلا نغني حتى قرر المخرج ومؤسس الفرقة ماهر زكري تجديد دمائها لتقديم تجربة غنائية برؤيته الفنية المبتكرة لتنتمى إلى قالب الموسيقى البديلة.
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